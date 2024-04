Ofițerii de patrulare desfășoară o operațiune specială In perioada 15-21 aprilie, ofițerii de patrulare vor desfașura pe tot teritoriul țarii, operațiunea speciala „VITEZA” acțiune sub egida ROADPOL, in scopul sporirii eficienței activitații de prevenire a incalcarilor Regulamentului circulației rutiere, reducerii gravitații si consecințelor accidentelor, noteaza Noi.md. Polițiștii vor atrage o atenție sporita cazurilor de incalcare a vitezei stabi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

