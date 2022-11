Stiri pe aceeasi tema

- „Liderii Mileniului Trei” este un program educațional in Arta de a Conduce, marca Club Liderii Mileniului Trei, desfașurat cu acordul Ministerului Educației, in parteneriat cu British Council și TenarisSilcotub. Valorile asumate și cultivate prin intermediul acestui proiect sunt: integritatea, performanța,…

- Membrii corpului de comando al Armatei Naționale Afgane, care au fost instruiți de Marea Britanie și Statele Unite, primesc oferte de a se alatura forțelor armate rusești pentru razboiul din Ucraina, relateaza Foreign Policy , potrivit HotNews.ro. Ei au fost abandonați de Occident odata cu retragerea…

- La data de 12 octombrie a.c., polițiștii rutieri din Șimleu Silvaniei au intocmit un dosar penal pentru conducere fara permis, uz de fals, fals material in inscrisuri oficiale și complicitate la fals material in inscrisuri oficiale, dupa ce un barbat a prezentat polițiștilor un permis de conducere fals.…

- Școala din satul Badacin, Salaj, construita de Iuliu Maniu acum 85 de ani, s-a inchis in aceasta toamna. Școala 9 spune povestea sa și a comunitații divizate intre ortodocși și catolici, care nu a reușit sa-i pastreze construcției menirea. Cu un rol hotarator jucat in Unirea de la 1918, prim-ministru…

- In fiecare an, milioane de cetateni sunt invitati sa viziteze monumente istorice sau sa participe la evenimente prin care sa cunoasca patrimoniul cultural din Europa, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (ZEP), organizate la initiativa comuna a Consiliului Europei si a Uniunii Europene. Incepand…