Ofițer MAI, fost angajat în Corpul de Control al ministrului de Interne, trimis în judecată pentru trafic de influență Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis in judecata pe Daniel Ciprian Asanache-Damian, acuzat de trafic de influența cand era ofițer de poliție in cadrul Ministerului Administrației și Internelor, in Corpul de Control al ministrului. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de […] Articolul Ofițer MAI, fost angajat in Corpul de Control al ministrului de Interne, trimis in judecata pentru trafic de influența a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DNA a anuntat joi ca a trimis in judecata un ofiter de politie in cadrul Corpului de control al Ministerului Afacerilor Interne, acuzat de savarsirea infractiunii de trafic de influenta, dupa ce a primit suma de 15.000 lei de la o persoana in schimbul promisiunii ca o va ajuta sa scape de probleme judiciare.…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 724 VIII 3 din 4 august 2022, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului ASANACHE DAMIAN DANIEL CIPRIAN, la data faptelor ofiter…

- Un capitan SRI i-ar fi cerut unei persoane 2.500 de euro, lasand sa se ințeleaga ca are influența asupra unor funcționari din cadrul SRI, astfel incat sa ii determine sa nu iși indeplineasca un act ce ar fi vizat persoana respectiva. Barbatul a fost pus sub control judiciar.„Procurorii militari din…

- Daniel Damian Asanache, retinut in urma cu doua zile de DNA, a fost executat silit de sapte ori, dupa luna mai 2020, relateaza G4Media. Un alt optulea creditor a obtinut o decizie de a primi inapoi de la ofiter 6.000 de lei pe care ii imprumutase acestuia pentru doua saptamani, fara a-i mai fi returnati.

- Un ofițer de poliție din cadrul Corpului de control al Ministerului Afacerilor Interne a fost reținut, acuzat de trafic de influența, pentru ca cerea bani, lasand sa se creasca ca are influența asupra altor colegi și va rezolva probleme judiciare. Procurorii DNA – Secția de combatere a corupției au…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand de ieri, a inculpatului Asanache Damian Daniel Ciprian, la data faptelor ofițer de poliție in cadrul Corpului de control al…

- Un angajat al Primariei municipiului Iasi a fost trimis in judecata, in stare de arest la domiciliu, pentru savarsirea a cinci infractiuni de trafic de influenta, informeaza un comunicat de presa transmis marti de reprezentantii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), potrivit Agerpres."In perioada cuprinsa…

- Un angajat al Direcției patrulare ”Centru” al INSP a fost reținut pentru 72 de ore de catre ofițerii CNA și procurorii anticorupție dupa ce ar fi pretins bani de la mai multe persoane pentru a le ajuta sa obțina permise de conducere, transmite Deschide.md . Potrivit procurorilor, acesta a fost denunțat…