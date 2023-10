Stiri pe aceeasi tema

- O campanie atenta de inducere in eroare a facut ca Israelul sa fie prins cu garda jos atunci cand gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat, sambata, un atac devastator, care a permis unei forte ce foloseste buldozere, deltaplane si motociclete sa infrunte cea mai puternica armata din Orientul…

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters.

- Exista mii de raniți, iar un numar neidentificat de persoane au fost rapite din Israel și duse in enclava controlata de Hamas. Școlile sunt inchise, in continuare sunt alarme aeriene, continua sa cada rachete in Israel. Multe magazine nu s-au deschis astazi. Au fost chemați mulți soldați in rezerva,…

- Zeci de rachete și obuze au lovit duminica trei poziții israeliene de pe teritoriul Israelului, in apropiere de Inalțime Golan, pe care Libanul le considera drept parte din teritoriul sau. Atacul a fost revendicat de catre gruparea paramilitara șiita din Liban, Hezbollah, relateaza Associated Press…

- Cum a intrat Hamas in Israel? Filmul evenimentelor din 7 octombrie 2023Un atac surpriza al Hamas asupra Israelului, care a implicat barbati inarmati care au patruns dincolo de barierele de securitate si o avalansa de rachete lansate din Gaza, a avut loc sambata, in zorii zilei, in timpul marii sarbatori…

- Atacul lansat de Hamas impotriva Statului Israel a fost descris de corespondentul BBC Frank Gardner drept un „eșec colosal” al serviciilor israeliene de informații. Statul Israel dispune de una dintre cele mai extinse și mai sofisticate rețele de intelligence din Orientul Mijlociu, atat pe plan intern,…

- Cipru este una dintre cele mai frumoase și mai interesante destinații turistice din Europa, unde Vestul se intalnește cu Estul, iar munții abrupți se afla foarte aproape de intinderile mari de nisip de pe malurile Mediteranei. Insa dincolo de atracțiile pe care le ofera vizitatorilor sai, aceasta țara…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost externat duminica, 16 iulie, din spital, la o zi dupa ce a fost internat pentru deshidratare, medicii spunand ca este sanatos, a anuntat biroul sau, conform AFP si Reuters, citate de Agerpres.„Diagnosticul nostru dupa o serie de examinari, inclusiv teste…