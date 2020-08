Stiri pe aceeasi tema

- Peter Debbins, un fost ofițer al „Beretelor verzi”, unitate a fortelor speciale americane, a fost arestat vineri si pus sub acuzare pentru spionaj in favoarea Rusiei, a anuntat Departamentul de Justitie al SUA.

Un fost ofiter al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a fost arestat si acuzat de spionaj in favoarea Chinei. Departamentul Justitiei din SUA a anunțat, luni, ca fostul ofițer CIA pe nume Alexander Yuk Ching Ma a fost arestat pentru spionaj in favoarea Chinei, relateaza Reuters și Agerpres.

Un fost ofiter al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a fost arestat si acuzat de spionaj in favoarea Chinei, a anuntat luni Departamentul Justitiei din SUA, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Potrivit uni comunicat, Departamentul Justitiei a indicat ca Alexander Yuk Ching Ma a fost arestat vineri…

- Un colonel in retragere din armata austriaca a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea Rusiei si condamnat la trei ani de inchisoare, dar a fost eliberat deoarece a efectuat jumatate din pedeapsa in detentie inaintea procesului, potrivit anuntului facut marti de tribunalul din Salzburg, informeaza…