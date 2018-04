Ofiţer din cadrul Jandarmeriei Vâlcea, găsit spânzurat într-o pădure Ofiterul fusese dat disparut de mai multa vreme. "A fost gasit in padure, in comuna Galicea. Este echipa operativa la fata locului si se fac cercetari intr-un dosar penal. Fusese anterior dat disparut si se pare ca de la data disparitiei ar fi fost decedat. Se fac cercetari pentru a se stabili cum au stat lucrurile", a declarat reprezentantul IPJ Valcea, potrivit Mediafax. Surse apropiate anchetei au declarat ca este vorba despre locotenent colonelul Viorel Cristea, in varsta de 42 de ani, care se afla in concediu de odihna. El a fost dat disparut in data de 15 aprilie 2018. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

