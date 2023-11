Ofițer de închisoare, prins cu drogurile în buzunare, la un concert în București Ministerele de forța din Romania sunt lovite de scandaluri. Dupa jandarmerița prinsa cu droguri in geanta, urmeaza ofițerul de inchisoare, prins cu plicurile in buzunare. Barbatul a fost prins de jandarmi la un concert in Capitala. In momentul in care jandarmii l-au intrebat pe barbat daca are ceva la el, acesta a scos 2 pliculețe cu prafuri albe din buzunarul de la spate al pantalonilor. El a spus ca le-a primit de la o fata pe care nu o cunoaște. Conform surselor Realitatea, ar fi vorba despre cocaina. Acest ultim caz vine dupa inca un incident identic, o jandarmerița prinsa și ea cu droguri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost prins de jandarmi la un concert in Capitala. In momentul in care jandarmii l-au intrebat pe barbat daca are ceva la el, acesta a scos 2 pliculețe cu prafuri albe din buzunarul de la spate al pantalonilor.El a spus ca le-a primit de la o fata pe care nu o cunoaște. Conform surselor Realitatea,…

- Conform unor surse judiciare, pliculețele cu substanțe interzise gasite in geanta fostei purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale din Jandarmerie ar conține cocaina și metamfetamina. Anunțul a survenit in urma deciziei poliției de a accelera testele in cazul jandarmeriței surprinsa de polițiști avand…

- Pliculețele cu droguri descoperite in geanta fostei purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale din Jandarmerie ar conține cocaina și metamfetamina, potrivit unor surse judiciare.Anunțul vine la scurt timp dupa ce poliția a dispus urgentarea testelor in cazul jandarmeriței prinse de polițiști cu mai…

- UPDATEPliculețele gasite conțineau cocaina si metamfetamina. Totodata, in poseta ei se afala și o bancnota pregatita pentru prizare, mai spun sursele citate de Realitatea PLUS. Tanara a sustinut in mod repetata ca nu ii apartin ei drogurile si ca ar fi fost "omul nepotrivit la locul nepotrivit".In prezent,…

