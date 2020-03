Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea comertului global in domeniul serviciilor a scazut la inceputul anului 2020 deoarece epidemia de coronavirus (Covid-19) afecteaza economia mondiala, in special pe segmentul calatoriilor aeriene si al transportului de marfuri, se arata inr-un raport publicat de Organizatia Mondiala a Comertului…

- O femeie din Bulgaria in varsta de 66 de ani, infectata cu coronavirusul Covid 19, a decedat miercuri, primul deces provocat de coronavirus in aceasta tara, transmite Reuters, preluat de Agerpres.Femeia a fost internata marti de urgenta la un spital din Sofia cu pneumonie severa. Potrivit agentiei BTA,…

- Comisia Europeana este pregatita sa ia in considerare masuri de compensare a companiilor afectate de epidemia de coronavirus (Covid-19) si, de asemenea, este foarte probabil sa acorde un sprijin suplimentar Italiei, transmite Reuters. "Comisia Europeana este aici pentru a discuta posibilele…

- Samsung Electronics a anuntat vineri ca va muta in Vietnam o parte a productiei de smartphone-uri din Coreea de Sud, dupa ce descoperit un nou caz de coronavirus la un angajat sud-coreean, fortand compania sa inchida fabrica, transmit Yonhap si Reuters. Samsung are deja in statul asiatic sase…

- Epidemia de Covid-19, care a pornit din China si se raspandeste in intreaga lume, poate fi izolata si tinuta sub control, dar este necesar un raspuns concertat din partea guvernelor tuturor statelor, a informat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Reuters."Facem apel catre…

- Hong Kong a plasat in carantina cainele unui pacient infectat cu coronavirus - un potential prim caz de transmitere de la om la animal - expertii avertizand ca ''este posibil, dar nu este dovedit'' ca animalele de companie pot fi vectori de raspandire a virusului, informeaza joi Reuters, citata de Agerpres.Cainele…

- Ian Thorpe, legenda natatiei australiene, a afirmat ca sportivii nu ar trebui sa puna visul lor olimpic inaintea propriei sanatati, atunci cand vor decide daca vor concura sau nu la Jocurile de la Tokyo, in conditiile in care autoritatile sanitare isi continua lupta pentru a opri propagarea noului…

- Mobile World Congress 2020 de la Barcelona a fost anulat din cauza ingrijorarilor cu privire la coronavirus. Evenimentul, programat la sfarșitul lunii februarie, ar fi atras mii de vizitatori din intreaga lume. Organizatorii au fost nevoiți sa se confrunte cu temerile legate de raspandirea virusului…