Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justiție al Statelor Unite a deschis peste 80 de procese penale in legatura cu Asaltul de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, cand susținatorii lui Donald Trump au invadat complexul parlamentar, au vandalizat birouri și i-au atacat pe polițiști. Intr-un document judiciar al procurorilor…

- Guvernul american l-a executat joi pe Corey Johnson, care a primit pedeapsa capitala pentru uciderea a șapte persoane, aceasta fiind una dintre ultimele execuții programate sa aiba loc înainte de sfârștiul mandatului președintelui Donald Trump. Execuția a avut loc dupa ce Curtea Suprema…

- FBI a anunțat ca poliția a gasit un adevarat arsenal intr-o camioneta care a fost parcata miercuri langa cladirea Capitoliului, atunci cand aceasta a fost vandalizata de susținatorii președintelui american Donald Trump, scrie Mediafax, care citeaza CNN.Un barbat din Alabama ar fi parcat miercuri o camioneta…

- Departamentul de Justiție a declarat joi ca nu va exclude urmarirea acuzațiilor impotriva președintelui Trump pentru posibilul sau rol in incitarea gloatei care a marșaluit catre cladirea Capitoliului, potrivit The New York Times, transmite digi24.ro.

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, ar fi luat in calcul o posibila decretare a legii martiale pentru a anula alegerile pe care le-a pierdut pe 3 noiembrie in fata lui Joe Biden, sustin The New York Times si CNN, informatie catalogata de Trump drept ''fake news''. Potrivit…

- Trump l-a sunat pe guvernatorul statului Georgia, republicanul Brian Kemp, sambata, și i-a cerut sa convinga legislativul local din stat sa rastoarne rezultatul alegerilor prezidențiale caștigate de Joe Biden in Georgia, scrie The Washington Post . Guvernatorul republican al Georgiei a refuzat. Botoșani.…

- Presedintele Donald Trump a publicat un videoclip de 46 de minute in care a denuntat alegerile din 3 noimebrie, fara a oferi argumente, anunța MEDIAFAX. Anterior, procurorul general al Statelor Unite William Barr a declarat ca Departamentul de Justitie si FBI-ul nu au descoperit fraude electorale…

- Donald Trump nu si-a ales cei mai buni avocati sa-i pledeze cauza in instantele din statele-cheie, relateaza presa americana referindu-se la pledoaria recenta a avocatului sau personal Rudy Giuliani in fata unui judecator din Pennsylvania, dar si la conferintele de presa ale acestuia si altor avocati…