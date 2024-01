Stiri pe aceeasi tema

- Israelul nu intenționeaza sa iși readuca ambasadorul la Ankara atit timp cit președintele turc Recep Tayyip Erdogan se afla in funcție. Acest lucru a fost declarat de ministrul de Externe al statului evreu, Eli Cohen. "Atita timp cit Erdogan ramine președintele Turciei, nu exista loc pentru intoarcerea…

- Turcia a intensificat atacurile aeriene impotriva grupurilor kurde din Siria și nordul Irakului in represalii pentru moartea a 12 soldați turci in Irak in weekend. Ministerul turc al apararii a declarat luni ca a ucis cel puțin 26 de militanți in raiduri. In nord-estul Siriei, cel puțin opt civili au…

- Circula o informație publicata de ziarul american Wall Street Journal. Acesta a scris ca agenția de informații israeliana (Mossad) pregatește un plan pentru a gasi și ucide liderii Hamas din intreaga lume, la ordinul premierului Netanyahu.Ziarul a enumerat posibilele țari ținta alese pentru asasinate,…

- Fie ca esti un turist experimentat sau ca planuiesti prima ta calatorie in Turcia, este important sa stii ca Antalya este adevarata „capitala” a distractiei din aceasta tara minunata! Desi multi oameni fac confuzie cu privire la capitala Turciei, intre Ankara, cea oficiala, si Istanbul, cel mai mare…

- Turcia nu va permite ca problema armelor nucleare ale Israelului sa fie eliminata de pe agenda globala, a declarat luni, 20 noiembrie, presedintele Recep Tayyip Erdogan, denuntand totodata sprijinul european pentru Israel, despre care a spus ca se datoreaza "rusinii provocate de Holocaust", relateaza…

- Sfidat de președintele Recep Erdogan, Antony Blinken a purtat discuții in capitala Turciei doar la nivel de ministru de externe. El a promis o extindere „in zilele viitoare” a ajutorului umanitar destinat locuitorilor Fașiei Gaza, asediata de armata israeliana. „Noi lucram foarte activ pentru a obține…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a supus in mod oficial luni parlamentului spre ratificare protocolul de aderare a Suediei la NATO, a anuntat presedintia de la Ankara, dupa 17 luni de blocaj, transmite AFP, potrivit Agerpres.„Protocolul de aderare a Suediei la NATO a fost semnat pe 23 octombrie…

- SUA și-au inchis consulatul din Adana, regiunea din sudul Turciei și in apropierea Siriei, pe fondul protestelor in contextul crizei din Orientul Mijlociu: ”Sunt așteptate demonstrații de amploare”, transmite Ambasada SUA in Turcia. Consulatul SUA din Adana va ramane inchis pentru public pana la noi…