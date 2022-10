Stiri pe aceeasi tema

- Militarii care au preluat puterea in Burkina Faso au acuzat sambata Franta ca il ajuta pe locotenent-colonelul Damiba, inlaturat de la putere in urma cu o zi, sa pregateasca o contraofensiva, acuzatie dezmintita de Paris, transmite AFP, relatand ca la Ouagadougou situatia era din nou tensionata.…

- Armata din Burkina Fato, stat din vestul Africii, l-a inlaturat pe președintele Paul-Henri Damiba, 41 de ani, care ajunsese la putere in ianuarie, tot printr-o lovitura de stat militara, relateaza Reuters . Anunțul a fost transmis in direct la televiziunea de stat, pe 30 septembrie, dupa o zi in care…

- O noua preluare a puterii de catre militari a fost declarata in Burkina Faso, dupa o zi marcata de focuri de arma si confuzie in capitala Ouagadougou. Frontierele terestre si aeriene ale tarii au fost inchise, iar constitutia a fost suspendata, potrivit CNN.

- Fidel principiilor democratiei europene, libertatii, suveranitatii si juramantului militar depus, de aparare, “chiar cu pretul vietii”, a natiunii romane si a Romaniei, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD),prin Filiala 1 Buzau, lupta consecvent pentru indeplinirea urmatoarelor obiective…

- Armata rusa a pierdut peste 50.000 de militari in cele peste sase luni de razboi in Ucraina, potrivit cifrelor publicate marti pe Facebook de Statul Major ucrainean, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia anunța ca a zadarnicit o tentativa a agenților ucraineni de a corupe militari ruși. Aceștia le-ar fi propus sa dea aeronavele, in schimb la cetațenia unor state din UE. Acest lucru a fost comunicat agenției TASS de catre Serviciul de presa al FSB.

- Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) anunta ca, date fiind conditiile meteorologice actuale, estimeaza o scadere cu 14 procente a coeficientului de umplere al celor 40 de lacuri de acumulare care sunt principalii furnizori de apa pentru populatie, agentii economici si producatorii de energie.…

- Ana Maria Popescu considera ca decizia Guvernului de a-l premia cu un milion de lei pe David Popovici, dupa ce a reușit sa scrie istorie la Campionatul Mondial de Natație, a creat un precedent. Fosta spadasina așteapta sa vada daca și alți sportivi vor fi recompensați la fel pentru performanțe similare,…