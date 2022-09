In timp ce inflatia a atins 9,1% in august si este asteptata sa depaseascp tinta de 2% a BCE in urmatorii doi ani, banca centrala si-a majorat ratele dobanzilor cu o viteza record si a cerut guvernelor sa contribuie la reducerea facturilor energiei, care au crescut de cand Rusia a invadat Ucraina. BCE si-a majorat joi dobanda pentru depozite de la zero la 0,75%, iar presedintele Christine Lagarde a recomandat inca doua sau trei cresteri, spunand ca ratele sunt inca departe de un nivel care va readuce inflatia la 2%. Cinci surse apropiate subiectului au spus ca multi factori de decizie politica…