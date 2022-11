Oficiali de rang înalt din SUA au cerut Ucrainei să cedeze și să găsească o soluție diplomatică cu Rusia Oficiali americani de rang inalt au indemnat in ultimele saptamani Ucraina sa semnaleze ca este in continuare deschisa la discutii diplomatice cu Rusia, pe fondul ingrijorarilor ca sprijinul public pentru efortul de razboi al tarii ar putea scadea in conditiile in care nu se intrevede un final al conflictului si niciuna dintre parti nu este dispusa sa inceapa discutii de pace, au declarat pentru CNN surse apropiate discutiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

