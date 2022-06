Stiri pe aceeasi tema

Șeful pro-rus al administrației militaro-civile a regiunii Herson, Kirill Stremousov, a declarat pentru agenția de presa TASS ca armata rusa asigura protecție suta la suta pentru locuitorii regiunii Herson, inclusiv forțele de aparare aeriana care apara regiunea de bombardamentele din Ucraina.

Reprezentanți ai platformei ARESEL protesteza lunu, 16 mai, in fața Ambasadei Rusiei la București, fața de invazia rusa in Ucraina.

Secretarul de stat pentru afaceri europene din Franța, Clement Beaune, a declarat ca „va fi necesar sa aducem Ucraina in familia europeana și in proiectul politic european", dupa cum a solicitat in repetate randuri președintele Volodimir Zelenski, relateaza RTL.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, cu privire la o ofensiva iminenta a fortelor rusesti in partea de est a tarii, potrivit CNN.

Apar noi detalii despre retragerea trupelor rusești de la centrala nucleara de la Cernobil din Ucraina, pe care au cucerit-o pe 24 februarie, prima zi de razboi.

Unul dintre consilierii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Ihor Zhovkva, a declarat, intr-o intervenție la BBC, ca pentru prima data negocierile au avansat, insa Ucraina nu va tranzacționa „niciun centimetru" din teritoriu.

Un oficial ucrainean susține ca orașul Herson va fi recucerit sambata de armata Ucrainei, potrivit Sky News.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a spus, marti, jurnalistilor, dupa intalnirea cu premierii din Polonia, Cehia si Slovenia, ca avand asemenea aliati va castiga razboiul, transmite The Guardian.