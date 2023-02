Stiri pe aceeasi tema

- „Mesajele lansate in ultimele zile in spatiul public de catre autoritatile Federatiei Ruse privind presupusele provocari din partea fortelor armate ucrainene pe segmentul central (transnistrean) al frontierei de stat a Republicii Moldova cu Ucraina nu corespund adevarului”, precizeaza intr-un comunicat…

- Secretarul Consiliului de Securitate și Aparare Naționala de la Kiev, Oleksi Danilov, a reacționat la afirmatiile vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, referitoare la desfașurarea evenimentelor din Ucraina "conform scenariului coreean" și imparțirea țarii…

- Rusia se pregateste pentru o "escaladare maxima" a razboiului din Ucraina, posibil chiar in urmatoarele saptamani, a declarat Oleksi Danilov, secretarul Consiliului de Securitate Nationala si Aparare al Ucrainei, intr-un interviu la Sky News, informeaza NEWS.RO. El nu a exclus posibilitatea ca Vladimir…

- Statele Unite ale Americii și-au marit prezența trupelor sale in Europa cu 20.000 de soldați. Cu toate acestea, inca nu exista planuri de a trimite un contingent suplimentar in Polonia. Acest lucru a fost declarat de catre Coordonatorul de Comunicații Strategice de la Casa Alba pentru Securitate Naționala…

- Secretarul Consiliului de Securitate Nationala si Aparare din Ucraina, Oleksi Danilov, sustine ca Federația Rusa dorește sa impuna Kievului scenariul inghețarii agresiunii sale militare la scara larga conform "scenariului coreean", stabilind un status quo, ceea ce presupune divizarea tarii, informeaza…

- Secretarul Consiliului de Securitate si Aparare de la Kiev, Oleksi Danilov, a declarat ca Ucraina nu are nevoie de o masa pentru negocieri cu Rusia, deoarece capitularea agresorului poate fi acceptata si in picioare, conform RBC, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bombardierele strategice Tu-95MS ar fi fost observate in spațiul aerian a trei regiuni distincte.Pe langa faptul ca au fost vazute in oblasturile rusești Saratov, Samara și Orenburg, acestea au fost observate și in spațiul aerian deasupra regiunii estice a Rusiei și deasupra Marii Barents.Secretarul…