- In ultimul deceniu, renașterea lui Vladimir Putin a fost o preocupare perpetua pentru mulți din Occident, relateaza CNN. Aceste preocupari nu sunt lipsite de temei. Este incontestabil ca Putin și cercul apropiat al Președintelui au crescut in incredere in aceasta perioada. Lumea și-a reamintit de increderea…

- Cererea de energie a crescut pe masura ce economiile si-au revenit dupa pandemia de coronavirus, urcand preturile petrolului, gazelor si carbunelui, amplificand presiunile inflationiste si subminand eforturile de reducere a uilizarii carburantilor fosili in lipsa cu ancalzirea globala. China, a doua…

- Grupul rus Gazprom, operatorul Nord Stream 2, a anuntat inceperea operatiunii de umplere cu gaz a conductei submarine. Gazoductul face legatura directa intre Rusia si Germania si permite redirectionarea livrarilor de gaze rusesti care in prezent trec prin Ucraina pentru a ajunge in Europa.

- Pretul gazelor naturale va fi foarte mare in aceasta iarna Foto: Arhiva. Pretul gazelor naturale va fi foarte mare în aceasta iarna în România, anunta Autoritatea Nationala de reglementare în domeniul energiei. Motivul ar fi conducta Nord Stream 2, care leaga în…

- Proiectul de 11 miliarde de dolari, care va dubla conducta existenta Nord Stream pe sub Marea Baltica si va permite Rusiei sa ocoleasca Ucraina pentru livrarea gazelor catre Europa, este un motiv important de tensiuni intre Moscova si Washington. Washingtonul a impus sanctiunile vineri unei nave, proprietarului…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a numit un consilier de top în materie de securitate energetica pentru a lucra la masuri vizând "reducerea riscurilor" reprezentate de gazoductul de gaze germano-rus Nord Stream 2, informeaza miercuri DPA citata de Agerpres. Numirea…

- Controversatul gazoduct Nord Stream 2, destinat sa transporte gaze naturale din Rusia direct in Germania pe sub Marea Baltica, s-ar putea dovedi a fi depasit in curand, dupa cum a avertizat un inalt responsabil german pentru mediu. Potrivit dpa, citata de Agerpres, conducta de gaz, care este aproape…

- Controversatul gazoduct Nord Stream 2, destinat sa transporte gaze naturale din Rusia direct în Germania pe sub Marea Baltica, s-ar putea dovedi a fi depasit în curând, a avertizat luni un înalt responsabil german pentru mediu, citat de dpa. "S-ar putea ca Nord Stream…