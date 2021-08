Stiri pe aceeasi tema

- Insurgentii talibani si-au inasprit marti controlul asupra teritoriilor cucerite in Afganistan, in timp ce civilii s-au ascuns in locuintele lor, iar un oficial al Uniunii Europene a spus ca militantii controleaza 65% din tara, dupa o serie de cuceriri facute odata cu retragerea fortelor internationale,…

- Luptatorii talibani au ocupat duminica trei capitale de provincii afgane, intre care orasul strategic Kunduz din nord-estul Afganistanului, in conditiile in care si-au intensificat presiunile in nordul tarii, au anuntat oficiali locali, transmite Reuters. In ultimele luni, insurgentii au preluat…

- Incendiile violente de vegetație din nord-vestul Statelor Unite și sud-vestul Canadei au facut ca Luna plina din acest weekend sa aiba o nuanța portocalie, din cauza fumului purtat spre est, scrie Reuters.

- Guvernul american investigheaza o serie de incidente medicale care au fost rapotate in randul diplomaților și a staff-ului administrativ din Viena, relateaza BBC . Simptomele subite și misterioase amintesc de „sindromul Havana”, o afecțiune cerebrala misterioasa care a aparut in Cuba in 2016-2017. Cel…

- Luptatorii talibani au inconjurat orașul Ghazni din centrul Afganistanului, preluand controlul asupra caselor civililor in scopul de a lupta impotriva forțelor de securitate, au declarat luni oficialii. Ofensiva talibanilor in Ghazni a fost cea mai recenta operațiune desfașurata asupra unei capitale…

- O calugarita din California, in prezent pensionara, a acceptat sa se recunoasca vinovata de frauda cu fonduri federale si spalare de bani, dupa ce a fost acuzata ca a furat peste 835.000 de dolari din contul unei scoli pentru plata unor cheltuieli personale, inclusiv pentru finantarea unor calatorii…

- Turcia a neutralizat un oficial de rang inalt al Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), aflat intr-o tabara de refugiati din nordul Irakului, a declarat duminica presedintele Tayyip Erdogan, aceasta fiind prima confirmare a unui atac aerian impotriva taberei, despre care Ankara afirma ca este…