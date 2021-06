Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anunțat pe rețelele sociale ca este extrem de greu de acceptat ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, mai ales dupa ce a rata Roland Garros și Wimbledon din cauza accidentarii, dar spune ca este hotarata sa se intoarca mai puternica.

- Simona Halep nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza COSR pe pagina de Facebook. Halep afirma ca decizia a fost una greu de luat. "Nimic nu ma face mai mandra decat sa reprezint Romania, dar din pacate recuperarea dupa accidentarea la glezna dureaza mai mult si am decis…

- ​Dupa ce a renunțat deja la Roland Garros și Wimbledon, Simona Halep se va retrage și de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Anunțul a fost facut de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.Se actualizeaza."Simona Halep nu va participa, nu va fi portdrapel…

- Dupa abandonul de la Roma cauzat de o accidentare la gamba, Simona Halep a început recuperarea. Cu toate acestea, ea susține ca înca nu se poate antrena și ca va mai sta o perioada fara tenis. Într-un interviu acordat Eurosport, Simona Halep a vorbit despre situația ei de sanatate…

- Dupa ce s-a retras de la un nou turneu in acest in acest an, Simona Halep a tinut sa transmita si un mesaj prin intermediul social-media. Acesta spue ca renunta la competitia de la Paris, deoarece accidentarea la gamba necesita o recuperare mai indelungata.,,Cu mare dezamagire imi anunt retragerea de…

- Atacul lui Beatrice Caslaru (45 de ani), fosta mare inotatoare, la adresa Simonei Halep, care ar vrea sa poarte drapelul Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a reaprins dezbatarea privind decizia pe care COSR trebuie s-o ia. Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt programate in acest an, in intervalul…

- Fosta mare inotatoare Beatrice Caslaru (45 de ani) contesta dreptul Simonei Halep (29 de ani) de a purta drapelul Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt programate in acest an, in intervalul 23 iulie - 8 august. Alegerea portdrapelului pentru Jocurile Olimpice…

- Ion Țiriac a vorbit despre retragerea Simonei Halep din tenis. Afaceristul a discutat despre acest subiect, in lumina retragerii sportivei de la turneul de la Stuttgart, din cauza accidentarii suferite la umar. Cand se retrage Simona Halep din tenis Simona Halep se concetreaza anul acesta pe Jocurile…