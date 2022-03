Directorul general in ANPC Paul Anghel reactioneaza sambata, intr-o postare pe Facebok, la “umplerea carucioarelor cu ulei sau alt produs sau la comenzi fie si online de 1000 litri”, cerand cumparatorilor sa limiteze achizitiile la strictul necesar si sa nu goleasca rafturile magazinelor daca produsul nu le e absolut necesar. El precizeaza ca are in casa o singura sticla de ulei desfacuta si ca atunci cand aceasta se va termina, va cumpara alta. “Asistam in aceste zile la actiuni sau atitudini menite sa iasa din sfera umanului si aici ma refer la umplerea carucioarelor cu ulei sau alt produs sau…