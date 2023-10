Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin intermediul caruia Poliția Militara va avea noi atribuții și nu va mai interfera cu civilii, decat in situații excepționale.Potrivit legii, ”Politia militara este componenta specializata a Ministerului Apararii Nationale destinata sa indeplineasca…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea OUG nr. 97/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente…

- Președintele Klaus Iohannis a precizat ca și-a schimbat radical poziție fața de drona ruseasca ce a explodat in Romania prin faptul ca situația de la granița Romaniei e una ”fluida”. Intrebat de reporterul TVR la o conferința de presa cum explica faptul ca doua zile toata comunciarea oficiala a statului…

- Dupa un an și jumatate, cauza penala in care fostul deputat transfug Sergiu Sirbu este invinuit pentru savirșirea infracțiunii prevazute de articolul 303/2 alin. (2) din Codul penal, imbogațire ilicita savirșita de o persoana cu functie de demnitate publica, se afla inca la etapa de urmarire penala.…

- Ultrajul asupra polițiștilor, pedepsit cu inchisoare. Ce pedepse risca persoanele care participa la o incaierare sau tulburarea linistii publice cu amenintare Ultrajul asupra polițiștilor, pedepsit cu inchisoare. Ce pedepse risca persoanele care participa la o incaierare sau tulburarea linistii publice…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru completarea Codul muncii care prevede ca salariatii care au in intretinere copii cu varsta pana la 11 ani pot beneficia de telemunca patru zile pe luna. „La cerere, salariatii care au in intretinere copii in varsta de pana la 11 ani beneficiaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care prevede prelungirea ordinului de protectie pentru victimele violentei in familie de la 6 pana la 12 luni. Legea prevede ca durata masurilor dispuse prin ordinul de protectie se stabileste de judecator, fara a putea depasi 12 luni de la data…