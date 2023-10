Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște, echipa care și-a propus revenirea in SuperLiga la finalul acestui sezon, are un inceput ezitant in Liga a 2-a. Astfel, dupa rezultatele slabe inregistrate in actuala stagiune, oficialii din sfera politica care se ocupa de destinele clubului dambovițean au luat mai multe masuri radicale.Potrivit…

- Procuratura raionului Calarași a finisat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata cauza penala, in privința barbatului in varsta de 61 ani, care a impușcat mortal un barbat in raionul Calarași. Inculpatul este invinuit de omor intenționat savarsit cu premeditare, scrie Jurnal.md . Conform…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a anunțat, azi, transferul mijlocașului ofensiv Vlad Mitrea (22 de ani). Vlad Mitrea și-a facut junioratul la Dinamo București, inainte de a fi vandut in Italia, la Inter Milano, in schimbul sumei de 200.000 de euro. In peninsula, Mitrea a evoluat pentru echipele U17 și U18…

- Chindia Targoviște incearca in aceasta dupa-amiaza, sa obțina prima victorie in campionat. De la ora 19.00, acasa, pe stadionul “Eugen Popescu”, dambovițenii vor infrunta pe Gloria Buzau, intr-un joc ce va conta pentru etapa a treia Ligii a 2-a. Disputa dintre Chindia și Gloria Buzau va reprezenta meciul…

- Fostul mare atacant Thierry Henry (46 de ani) a fost numit in funcția de selecționer al naționalei U21 a Franței. Dupa mai bine de doi ani de cand bifa ultima experiența ca „principal”, pe banca formației CF Montreal, din campionatul nord-american, MLS, fostul jucator al lui Arsenal și al Barcelonei…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca fostul internațional Lucian Sanmartean (43 de ani) este noul secund al lui Daniel Pancu (45 de ani) pe banca selecționatei U21 a Romaniei. Lucian Sanmartean este noul secund al selecționerului Daniel Pancu pe banca naționalei U21 a Romaniei, a informat FRF, pe…

- FCSB - Nordsjaelland, meci contand pentru prima mansa a turului al treilea preliminar din Conference League, este programat, joi, 10 august, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Pro TV si de site-ul superbet.ro (live stream).

- Una dintre cele mai importante companii din Dambovița a devenit, la inceputul acestei saptamanii, sponsorul echipei de fotbal Chindia Targoviște. Incepand de luni, Oțelinox a semnat un contract d sponsorizare cu divizionara B targovișteana. Anunțul a fost facut, luni, de Chindia Targoviște. „Suntem…