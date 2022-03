Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care AFV Acciaierie Beltrame SpA, Italia, preia de la COS Targoviste activele functionale aferente activitatii de producere a otelului si a produselor siderurgice lungi, precum si activele aferente activitatilor conexe”, anunta autoritatea de concurenta.…

- Liderul Sindicatului Valahia a anunțat o decizie favorabila a Consiliului Concurenței in cazul vanzarii COS. „Dupa verificarea respectarii aplicarii prevederilor naționale și comunitare de concurența, Consiliul Concurenței a avizat favorabil Post-ul SINDICAT: Consiliul Concurenței a avizat favorabil…

- Comunicat de presa Organizația TNL Targoviște și-a ales astazi conducerea. In cadrul ședinței, tinerii liberali au votat in unanimitate ocuparea funcției de președinte de catre Teodora Tudor. Absolventa a Facultații Post-ul Alegeri in cadrul TNL Targoviște. Teodora Tudor a fost aleasa președinte apare…

- Activitatea COS Targoviște are șanse tot mai mari sa fie reluata. Tranzactia activelor catre Grupul italian Beltrame este analizata de catre Consiliului Concurentei, pentru preluarea acestora: „Grupul italian Beltrame va Post-ul Beltrame va prelua activele functionale ale COS. Tranzactia se afla in…

- Activele functionale care fac obiectul tranzactiei cuprind bunuri imobiliare, echipamente si stocuri necesare desfasurarii activitatii de productie, respectiv fabricare de otel si de produse siderurgice lungi, precum si desfasurarii activitatilor conexe. COS Targoviste este singurul producator de otel-beton…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care DN Agrar Group SA din Alba Iulia, care face parte din grupul de societati controlat de familia de Boer, preia compania Lacto Agrar SRL din aceeasi localitate. Cele doua companii activeaza, in principal, in domeniul comercializarii cu ridicata de…

- In perioada 17.01-21.01.2022, SDEE Targoviste va efectua citirile de regularizare la consumatorii casnici de pe raza localitatilor: – Dobra – Cornesti – Brezoaele – Slobozia Moara – Valea Mare – Post-ul Electrica anunța citiri de regularizare in perioada 17-21 ianuarie. Lista localitaților vizate apare…

- Producția „Spencer” va relua de astazi in cinematografele din Romania, inclusiv la Cinematograful ”Independența” din Targoviște. Lungmetrajul, regizat de Pablo Larrain – cunoscut pentru „Jackie” – si scris de Post-ul PREMIERA: „Spencer” – un episod din viața prințesei Diana, va rula, in aceasta seara,…