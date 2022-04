Stiri pe aceeasi tema

- Consilier de stat și ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, a prezidat joi, la Tunxi (provincia Anhui), a treia reuniune a miniștrilor de Externe din țarile vecine cu Afganistanul și primul dialog al miniștilor de Externe ai statelor vecine cu omologul din partea guvernului provizoriu. Wang Yi a declarat…

- Consilierul de stat si ministrul de Externe chinez, Wang Yi a avut, miercuri, la Tunxi, provincia Anhui, o intalnire cu omologul pakistanez, Shah Mahmud Qureshi, venit in China pentru a participa la a treia reuniune a miniștrilor de externe din statele vecine cu Afghanistan. Wang Yi a spus ca statul…

- O ordine mondiala „multipolara, justa si democratica” in parteneriat cu Beijingul a fost anunțata miercuri de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, aflat in prima sa vizita in China de cand Rusia a invadat Ucraina, relateaza AFP, citata de Agerpres . Lavrov a ajuns miercuri dimineața in provincia…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov se afla in China, unde are loc o reuniune despre Afganistan la care au mai fost invitate, pe langa Rusia, SUA si Pakistan. Este prima vizita in strainatate a lui Lavrov de cand Rusia a atacat Ucraina, relateaza DPA. Oficialul rus se va afla la Tunxi, capitala…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, i-a solicitat, marti, omologului sau chinez, Wang Yi, intr-o convorbire telefonica, sa apeleze la relatiile stranse ale Chinei cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa pe teritoriul Ucrainei, potrivit unui comunicat dat publicitatii de catre Ministerul…

- Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat ca este timpul ca toate țarile, inclusiv China, sa aleaga de care parte se afla, indemnand China sa ia o decizie. In replica, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a reiterat poziția Chinei, aratand ca „problema…

- China a refuzat sa catalogheze mișcarile militare ale Rusiei impotriva Ucrainei drept o "invazie" și a indemnat toate parțile implicate in tensiuni sa dea dovada de reținere, sfatuindu-și totuși cetațenii aflați in zona conflictului sa ramana in case sau, ca masura de precautie, sa afiseze steagul chinez…