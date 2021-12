Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul al carui rezultat parțial indica o suspiciune de infectare cu tulpina Omicron și cei trei contacți ai sai din lotul de rugby, pasageri ai cursei din Africa de Sud, au test pozitiv, potrivit Ministerului Sanatații. Numarul cazurilor de infectare cu Omicron ajunge la șapte. Reprezentanții Ministerului…

- Trei sportivi din lotul de 28 repatriați din Africa de Sud au fost confirmați cu COVID-19 in urma probelor recoltate in ziua a opta de catre DSP Maramureș, anunța Ministerul Sanatații, citat de Digi24 . „Trei dintre probele de control recoltate in ziua a 8-a de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș…

- Trei dintre probele de control recoltate in ziua a 8 a de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș de la cei 28 sportivi repatriați din Africa de Sud au fost pozitive pentru infectia cu SARS CoV-2, a transmis, marți, Ministerul Sanatații printr-un comunicat de presa. Sportivii au fost repatriați…

- Trei dintre probele de control recoltate in ziua a 8-a de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș de la cei 28 sportivi repatriați din Africa de Sud au fost pozitive pentru infectia cu SARS CoV-2. ”Cele 3 probe vor fi trimise pentru secvențierea tulpinii virusului la Institutul National de Cercetare…

- Trei dintre probele de control recoltate in ziua a 8a de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș de la cei 28 sportivi repatriați din Africa de Sud au fost pozitive pentru infectia cu SARS CoV-2. Cele 3 probe vor fi trimise pentru secvențierea tulpinii virusului la Institutul National…

- Ministerul Sanatații informeaza ca, cei 29 de sportivi repatriați din Africa de Sud, care au sosit la Baia Mare, au fost testați și li s-au asigurat condițiile pentru carantinare, conform metodologiei stabilite de catre INSP.Unul dintre sportivi a fost depistat pozitiv și se afla in izolare, sub observație…

- Sportivul de la Baia Mare a fost internat in spital, chiar daca nu are simptome și, la fel ca toți colegii sai, era vaccinat anti-Covid. Ministerul Sanatații informeaza ca acestuia i s-a recoltat o noua proba care va fi trimisa maine pentru secvențiere la Institutul “Cantacuzino” din București, pentru…

- Sportivul se afla intr-o stare buna și este monitorizat, fiind internat in spital. Se așteapta rezultatul secvențierii pentru a ști daca este vorba de noua tulpina Omicron, care a explodat saptamana trecuta in Africa de Sud.Lotul de rugby a ajuns in țara marți seara cu o aeronava TAROM trimisa de Guvern…