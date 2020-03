Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 70 de ani, din județul Alba, a fost adus, in noaptea de 29 spre 30 martie 2020, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia in urma unui transfer intraspitalicesc de la Spitalul Orașenesc Abrud, au transmis reprezentanții instituției medicale. Avea febra, iar testul acestuia a…

- In cursul zilei de astazi, 31 martie 2020, s-a inregistrat cel de-al patrulea caz de infectare cu COVID-19 din județul Alba. Este vorba despre un barbat din comuna Ciuruleasa care fusese internat la Secția de boli infecțioase a SJU din Alba Iulia. Soția barbatului este in izolare și așteapta rezultatul…

- Ziarul Unirea SURSE: Al 4-lea caz de infectare cu COVID-19 in ALBA: Un barbat din Ciuruleasa, confirmat pozitiv cu noul coronavirus In județul Alba s-a inregistrat cel de-al 4-lea caz confirmat de COVID-19, au precizat surse pentru ziarulunirea.ro. Este vorba despre un barbat din comuna Ciuruleasa care…

- In județul Alba a fost inregistrat al patrulea caz confirmat de COVID-19, au precizat surse medicale pentru Alba24.ro. Este vorba despre un barbat din Abrud internat la centrul special din cadrul Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Alba. Pacientul internat la secția Infecțioase prezinta…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca luni dimineața a fost inregistrat cel de-al patrulea dece in Romania, al unei persoane la care s-a confirmat infectarea cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie de 72 de ani, , internata de vineri la Spitalul Județean de Urgența Suceava.

- Informare de presa privind cazurile (16 si 17) confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-16) In urma depistarii unui pacient al Spitalului de Urgenta Dimitrie Gerota din Bucuresti ca fiind pozitiv la virusul COVID - 19 (coronavirus), facem urmatoarele precizari: Barbatul a fost internat in data…

- Un nou caz de infectare cu cornavirus a fost confirmat astazi, in județul Hunedoara. Este vorba despre o adolescenta de 16 ani, din Hunadoara, care a calatorit in același avion, in imediata proximitate a barbatului de 40 de ani, tot din Hunedoara, confirmat in cursul zilei de ieri cu infecție cu noul…

- Un al patrulea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat astazi in Romania, este vorba despre un barbat de 47 de ani din Timisoara, care a calatorit in acelasi avion cu femeia din Timis, diagnosticata saptamana trecuta cu COVID-19. Pacientul nu are febra si nici simptome – a precizat secretaru…