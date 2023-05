Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a spatiului cibernetic din China a declarat duminica seara ca Micron, cel mai mare producator de cipuri de memorie din SUA, a esuat in testele de evaluare a securitatii retelei si ca va interzice operatorilor mari de infrastructura sa cumpere de la companie. Institutia nu…

- ”Exista o supraconcentrare a productiei in anumite sectoare in anumite tari”, a spus ea, in marja summitului puterilor economice majore din G7 (Grupul celor sapte) de la Hiroshima, Japonia, care a avut loc in weekend. ”Sunt de acord ca trebuie sa dezvoltam rezilienta, ca lumea nu se poate baza pe cateva…

- Japonia și Coreea de Sud vor sa unifice propriile sisteme radar pentru a urmari rachetele nord-coreene, au aununțat marți surse din randul autoritaților, citate de Reuters. Autoritațile japoneze și sud-coreene din domeniul apararii urmeaza sa ajunga la un acord la inceputul lunii viitoare pentru a-și…

- Seful BPS, Margo Yuwono, a declarat ca 2,24 milioane de turisti straini au vizitat in primul trimestru, ceea ce a reprezentat deja 41,08% din totalul vizitelor turistilor straini in 2022, scrie The Jakarta Post. Cu toate acestea, el a remarcat ca cifra este inca departe de a atinge nivelurile pre-pandemie.…

- China a declarat joi ca este nevoie de 'vigilenta ridicata' in fata 'expansiunii spre est' a NATO, dupa un articol de presa potrivit caruia Alianta intentioneaza sa deschida un birou in Japonia pentru a facilita consultarile cu partenerii din regiune, transmite Reuters, potrivit Agerpres.NATO are…

- Spațiul aerian la nord de Taiwan va fi inchis intre 16 și 18 aprilie, ceea ce ar perturba zborurile din intreaga regiune, au afirmat patru surse informate despre problema pentru Reuters, noteaza Agerpres.Agentia nu a reusit sa obtina comentarii din partea ministerelor de externe de la Beijing si Taipei.Reuters…

- Autoritațile chineze tocmai au a lansat o investigație asupra producatorului american de cipuri Micron Technology din motive de „securitate naționala”, in contextul in care Beijingul se razbuna pe restricțiile tot mai mari impuse de Washington in ceea ce privește accesul Chinei la tehnologia semiconductorilor.…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a aparat vineri, la New Delhi, operațiunea militara din Ucraina și i-a respins pe cei care au condamnat-o, noteaza Euronews.com. Lavrov a declarat fara menajamente intr-un interviu ca summitul G-20 din capitala indiana s-a concentrat pe „ce sa faca cu…