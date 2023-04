OFICIAL: Acesta este noul Mercedes-Benz Clasa E Mercedes-Benz Clasa E este unul dintre cele mai populare modele de pe piața. In ultimii 80 de ani, constructorul din Stuttgart a asamblat peste 16 milioane de sedanuri premium, de clasa medie, fie ca acestea au purtat denumirea Clasa E sau au fost cunoscute sub un alt nume. Acum a venit momentul sa facem cunoștința cu noua generație Clasa E, sau W214 in limbajul Mercedes-Benz. AMPATAMENT MAI LUNG = INTERIOR MAI SPAȚIOS In primul rand, trebuie menționat... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

