- Circa 5% din populatia Republicii Moldova s-a vaccinat contra noului coronavirus. Cu ambele doze, rata de acoperire constituie 0,6%. In total, pana in prezent in tara au fost receptionate peste 785 de mii de doze de vaccin, iar pe 24 mai urmeaza sa mai ajunga un lot de 45 de mii de doze de ser AstraZeneca,…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. 180 de mii de doze de vaccin Sputnik V acordate cu titlul de donație de catre Federația Rusa Republicii Moldova vor fi scutite de taxe vamale. Anunțul a fost facut de premierul interimar Aureliu Ciocoi dupa ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. „O decizie…

- Doua la suta din populatia Republicii Moldova a fost vaccinata impotriva COVID-19. Totodata, au fost imunizati 60 la suta dintre lucratorii medicali, 24 la suta dintre angajatii din educatie si 30 la suta dintre persoanele care se afla in centre de plasament, a anuntat marti, 13 aprilie, Alexei Ceban,…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 3; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.514; -persoane aflate in izolare/carantina…

- Pentru organizarea eficienta a procesului de vaccinare, Agenția Naționala pentru Sanatate Publica a distribuit 14.400 doze de vaccin impotriva Covid-19 catre instituțiile medico-sanitare publice din teritoriu, din lotul de 50.400 doze de AstraZeneca, donate de Romania. Restul vaccinurilor sunt securizate…

- Potrivit datelor oficiale, 25.273.226 de persoane ai primit prima doza de vaccin Pfizer sau AstraZeneca. Din total, 1.759.445 au primit si rapelul. Avem ”25 de milioane de motive sa fim increzatori in viitor in timp ce redeschidem precaut societatea”, a spus premierul Boris Johnson.Guvernul de la Londra…

- Armata Nationala a primit astazi primul lot de vaccin impotriva COVID-19. Potrivit șefului Inspectoratului Militar al Ministerului Apararii, colonel Victor Pirțina, cele 140 de doze de AstraZeneca au fost transmise Spitalului Clinic Militar Central din Chisinau de catre Agentia Nationala pentru Sanatate…

- Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, se numara printre primele persoane care au beneficiat de o doza de vaccin AstraZeneca, in prima zi de imunizare cu acest vaccin. „Totul OK”, a scris el pe Facebook.