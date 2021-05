Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat azi 307 noi cazuri de COVID in ultimele 24 de ore, dupa prelucrarea a 31.150 teste rapide și PCR. De ieri pana azi, 39 oameni infectați și-au pierdut viața, iar la ATI sunt internați 485 pacienți in stare grava.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat joi 307 de cazuri noi de…

- Economie ISU Teleorman primește peste 7.8 milioane de lei de la Ministerul Dezvoltarii, pentru reabilitarea termica a detașamentului din Roșiori mai 25, 2021 11:37 Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila a semnat 37 de contracte de finanțare, in valoare totala de…

- Un nou bilanț al infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 este anunțat, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica.Pana astazi, 24 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.773 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).1.033.984 de pacienți au fost declarați vindecați.In…

- Dintr-o problema in alta. Aproape 140.000 de animale sunt afectate de pesta porcina africana cele 300 de focare cate sunt active in Romania, anunța Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Cele mai multe focare de pesta porcina sunt in Gorj (79), Sibiu (34),…

- Pana astazi, 29.662 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupul de Comunicare Strategica. In intervalul 17.05.2021 (10:00) – 18.05.2021 (10:00) au fost raportate 91 de decese (51 barbați și 40 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- In cursul dimineții de astazi, 16 mai 2021, au mai fost confirmate inca 38 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 29.523. In intervalul 15.05.2021 (10:00) – 16.05.2021 (10:00) au fost raportate 38 de decese (22 barbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- In intervalul 09.05.2021 (10:00) – 10.05.2021 (10:00) au fost raportate 68 de decese (34 barbați și 34 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Braila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Giurgiu,…

- O tanara in varsta de 18 ani din Galați infectata cu coronavirus a murit. In ultimele 24 de ore in Romania au fost inregistrate 93 de decese asociate Covid-19. Tanara pacienta suferea de diverse comorbiditați, conform Digi24. Bilanțul deceselor Pana astazi, 21.056 de persoane diagnosticate cu infecție…