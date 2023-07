Stiri pe aceeasi tema

- In emisia live de Provocarea Destinului de pe 27 iulie 2023 au fost difuzate imagini cu Adrian, unde barbatul aparea alaturi de teancuri de bani și mașini scumpe. Intrebat daca așa arata viața lui, concurentul a raspuns afirmativ.

- Au trecut 13 ani de cand Madalina Manole s-a stins din viața, iar fratele ei este, in conntinuare, macinat de dor și durere. La mai bine de un deceniu de cand nu o mai poate vedea sau strange in brațe, Marian Manole a transmis un mesaj sfașietor prin intermediul rețelelor de socializare chiar astazi,…

- Intr-un oraș din vestul Romaniei, o carciuma vestita a purtat numele comisarului Corrado Cattani, celebrul erou principal al serialului italan „Caracatița“, un curajos inspector de poliție care se lupta cu Mafia.

- Ploaia torențiala care s-a abatut, seara trecuta, asupra Capitalei a inundat strazi și a dat mari batai de cap celor care au avut drum prin oraș, dupa episodul de vreme rea ce a urmat unei zile cu temperaturi ridicate. Un șofer al Societatii de Transport Bucuresti a avut ceva de furca de pe urma ploii,…

- Șase oameni au fost victimele unui accident de circulație care a avut loc duminica de dimineața in Iași, unde un Audi a intrat direct intr-un Mercedes și l-a rasturnat. Toate victimele sunt tineri care au fost transportați la spital cu diverse contuzii. Siete-ul de știri locale Buna Ziua Iași a publicat…

- Un tanar din Cluj-Napoca a pus pe jar participanții la trafic. Acesta a fost filmat in timp ce era legat la maini și „transportat” cu remorca pe strada Plevnei. Filmarile au aparut pe o pagina de Facebook, Legende in Trafic, iar comentariile au fost pe masura: „L-o fi prins ala cu dusterul cand ii bubuia…

- Un tanar a fost filmat in timp ce dansa pe capota unei masini, in apropiere de Politia Capitalei. Imaginile au fost postate pe retelele de socializare. In clipurile video apar doua persoane. Cei care au publicat imaginile sustin ca cei doi ar fi lovit cu picioarele si o motocicleta. Mai multe imagini…

- Cand va fi condamnat pentru toate golaniile imobiliare facute in Iasi, Mihai Chirica nu va putea sa se ascunda nici macar in Italia, patria fugarilor romani. Mafia de acolo are, totusi, cod al onoarei si primarul penal ar fi imediat expulzat, ca prea a facut de rusine pana si breasla hotilor. Mihai…