Offset a lansat piesa 5 4 3 2 1 Offset a lansat piesa “5 4 3 2 1″. Facand o revenire importanta, superstarul nominalizat la premiile GRAMMY®, Offset lanseaza prima sa piesa solo și primul videoclip din ultimii trei ani. Produsa de Baby Keem, piesa se bazeaza pe un ritm amenințator de ascuțit, incarcat de clape. Intre timp, flow-ul rapid al lui Offset intrerupe producția in timp ce numara invers, „5 4 3 2 1”. In videoclipul care il insoțește, se imbraca complet in Balenciaga in timp ce preia un parc de distracții. Incepe un alt capitol de la unul dintre cei mai influenți artiști ai ultimului deceniu, in timp ce iși pregatește… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- FLETCHER a lansat single-ul “Becky’s So Hot”. Piesa este un portret palpitant de intim al unei iubiri, fiind cel mai recent single de pe viitorul ei album de debut, Girl Of My Dreams, care va fi lansat prin Capitol Records, pe 16 septembrie. FLETCHER spune: „Am scris „Becky’s So Hot” acum cațiva ani,…

- J Balvin și Ryan Castro au lansat piesa “Nivel De Perreo”. Noua melodie este completarea esențiala a unui playlist rumba de neratat. Aceasta combina perfect reggaetonul și rap-ul pentru o energie nemarginita. “Suntem amandoi copii din Medellin, Columbia, și de fiecare data cand pot lucra cu cineva care…

- Bow Anderson a lansat single-ul “Selfish”. Piesa vine dupa hitul viral „20s” al starului pop. Totodata, artista a realizat turnee alaturi de Mimi Webb, Ella Eyre și Tom Walker. Single-ul „Selfish” este o razbunare de la Bow Anderson, inspirat de un fost care a cerut sa o susțina in turneu, dar și de…

- Willow a lansat single-ul “ its my fault”. „Este prea des intalnit momentul in care incercam sa dam vina pe alții pentru ranile noastre. Chiar daca niciunul dintre noi nu este perfect, intr-o anumita calitate, noi suntem cei care ne permitem sa intram in situații care nu servesc scopului nostru cel…

- Imagine Dragons a lansat piesa “Sharks”. Acest imn epic pregatește scena pentru lansarea masivului și mega-așteptat proiect, Mercury — ACTS 1 & 2 care va fi disponibil incepand cu 1 iulie. Trupa va incepe un turneu masiv in SUA, in august, facand opriri in Boston, Toronto și orașul lor natal, Las Vegas,…

- Dupa ce in urma cu doar doua saptamani a fost desemnat One True Singer, in cadrul show-ului cu același nume produs de Global Records pentru HBO Max, rareș lanseaza “Prea Tanar”, primul lui single din cariera. Piesa a fost scrisa de artist impreuna cu Marcel Botezan și Sebastian Barac, dar și impreuna…

- Logic a lansat, impreuna cu Like, Blu & Exile, piesa “Orville”. Logic ține pasul cu acele lansari saptamanale pana la sosirea „Vinyl Days”. Ne apropiem de data lansarii din 17 iunie și, inca o data, Logic revine cu un alt single. “Vinyl Days” va sosi luna viitoare și Logic nu s-a sfiit sa impartașeasca…

- M.I.A. a lansat single-ul “The One”. Produsa de Rex Kudo și T-Minus, piesa semnifica o noua era captivanta pentru artistul și activistul, care ramane unul dintre cei mai talentați creatori captivanți și inovatori ai unei generații. Piesa vine cu confirmarea ca un nou album, intitulat „MATA”, este pe…