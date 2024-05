Stiri pe aceeasi tema

- Maluma este cap de afiș la Neversea 2024 (4-7 iunie, Constanța). Alaturi de superstarul muzicii latino, fabrica de hituri ce a atras colaborari cu Shakira , Ricky Martin, Jennifer Lopez ori Madonna, vor mai performa la marele festival de la malul marii Don Diablo, Alok, Salvatorer Ganacci,Dub FX, Steve…

- ”Avem si doua proiecte majore in domeniul sportului prin care onoram doi mari sportivi ai tarii si as dori sa ii multumesc lui Gica Popescu, cu care m-am sfatuit in aceasta privinta. Primul este stadionul ce poarta numele marelui nostru fotbalist „Gheorghe Hagi”, la Constanta. Este un proiect de aproape…

- Economistii chestionati de Reuters estimasera ca inflatia se va mentine constanta fata de luna precedenta, la 2,6%. Rata de baza a inflatiei, excluzand energia, alimentele, alcoolul si tutunul, a incetinit de la 3,1% la 2,9% fiind, de asemenea, sub asteptari. Cu toate acestea, inflatia in sectorul serviciilor…

- „Lucrarile de investitii de la Amenajarea de Irigatii Carasu CDMN/PAMN Sud, din judetul Constanta sunt in plina desfasurare si conform graficului. Cu o statie de pompare retehnologizata si pe canale reabilitate, fermierii din zona vor putea iriga aproximativ 600 de hectare. Investitia are o valoare…

- ”Vorbim de certitudini, e un moment categoric de mandrie, ca dupa 30 de ani, dupa ce saptamana trecuta am vorbit de Autostrada Moldovei, in sfarsit vorbim de Centura Bucurestiului, de A0 si de autostrada”, a spus premierul, dupa vizita de lucru pe santierul autostrazii A0 Sud, Lotul 1 Glina – Vidra.…

- „Protestele fermierilor continua la Bruxelles!! Fermierii au ajuns in cartierul institutiilor europene in aceasta dimineata, pentru a demonstra in continuare impotriva politicilor care le afecteaza micile afaceri, inconjurand piata din fata Parlamentului European in jurul unui foc. Este a treia oara…

- Sebastian Stan a primit Ursul de Argint la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Berlin. Starul cinematografiei mondiale, actorul de origine romana a fost recompensat pentru cea mai buna interpretate in rol principal, pentru pelicula americana ”A Different Man”. La cea dea 74-a ediție a…

- Politistii fac cercetari intr-un dosar de contrabanda cu tigari si substante dopante. Au facut astazi 36 de perchezitii la Constanta si Navodari, in casele unor suspecti. In urma cercetarilor, au confiscat tigari netimbrate, despre care cred ca ar contine substante dopante. Anchetatorii vor sa afle…