Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC scoate din conturi 129.200 de lei pentru contractul "Servicii de intretinere spatii verzi si parcurildquo;. Ofertele de participare pot fi depuse pana pe data de 14.06.2018, ora 23.30. Oferta financiara va fi prezentata in lei,…

- In 21 mai, la ora 11.00, la Oradea va avea loc o licitație pentru un autoturism marca Citroen, model SAXO, fabricat in 1996. Prețul de pornire a licitație este de doar 1.500 de lei. Vezi AICI! Totodata, Direcția Generala de Executari Silite Cazuri Speciale va organiza, in 11 iunie,…

- Vineri, 20 aprilie, la prima licitație organizata de primarie pentru inchirierea terenurilor și teraselor din Ștrandul Piatra Neamț nu s-au prezentat prea mulți amatori. S-au inchiriat doar doua terase și un loc de joaca, pentru restul obiectivelor urmand sa se mai organizeze inca o licitație. “S-au…

- Pentru luna aprilie a anului 2018, ANAF scoate la licitație mașinile unor firme cu probleme, care au intrat in proprietatea statului, scrie libertatea.ro. Citeste si Eugen Teodorovici, avertisment pentru noul sef de la ANAF: Ionut Misa sa realizeze cel putin ce a promis Ce mașini poți…

- Autoturism Volkswagen Golf, an fabricatie 2006, la pretul de pornire de 14.994 lei; Autoturism Ford Sierra, an fabricatie 1992, la pretul de pornire de 2.749 lei; Autoturism Ford Mondeo, an fabricatie 1999 ... The post Licitație publica – autoturisme Volkswagen, Ford Sierra, Ford Mondeo, Mercedes Benz…

- Ce mașini poți cumpara in aprilie de la ANAF. Mașinile confiscate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala sunt scoase la licitație la preț de chilipir. Pentru luna aprilie a anului 2018, ANAF scoate la licitație mașinile unor firme cu probleme, care au intrat in proprietatea statului. Ce mașini…

- Bolidul a fost evaluat la 70.000 de euro anul trecut, dar la prima licitatie nu s-a incumetat nimeni sa-l cumpere. Asa ca pretul cerut a scazut aproape la jumatate. S-au inscris 13 persoane, iar masina a fost adjudecata cu 57.000 de euro. Detaliile despre cumparator sunt secrete. Ultima gaselnita…

- In data de 11 aprilie 2018, ora 11.00, in localitatea Pitesti, str. Republicii, nr. 118, judetul Arges – la sediul AJFP Arges, telefon 0248/211511 – 3252, se vor vinde la licitatie Autoutilitara furgon marca Mercedez Benz Vito, serie sasiu WDF63809413509297, an fab. 2002, AG-15-ACO, pret de pornire…