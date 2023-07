Stiri pe aceeasi tema

- Cartierul Flora Residence 2 se afla la limita dintre Timisoara si Mosnita. Acest cartier cuprinde 12 case cu garaj construite pe strada Terapiei, in apropiere de proiectul City Gate by RPC GROUP, un proiect de apartamente, recent finalizat de acelasi dezvoltator. Ceea ce caracterizeaza proiectul Flora…

- Ediția din acest an a festivalului JAZZx a debutat miercuri seara in Piața Libertații din Timișoara. Prima reprezentație a serii a fost realizata de Acetoba feat. Arcuș. Proiectul inițiat de Radu Pieloiu (care este și tobarul grupului Subcarpați) a avut parte de aplauzele asistenței, iar muzicianul…

- Inchiderea celei mai importante expoziții retrospective „Victor Brauner: Invenții și magie”, pe data de 28 mai, și care s-a bucurat de un binemeritat succes, ofera celor care nu au reușit sa admire exponatele ori doresc sa le revada, un program special. Sambata, 27 mai, la muzeul de arta vor fi organizate…

- Timișoara va gazdui o noua ediție a Zilelor Maghiare, una care in acest an va beneficia din plin de ajutorul Capitalei Culturale a Timișoarei, dar și de fonduri nerambursabile norvegiene. Evenimentul are loc intre 21 și 24 septembrie, au anunțat organizatorii, Asociația Bastion-Varbatya. Proiectul face…

- RPC Group a inceput construcția a 32 apartamente si un spațiu comercial, in cartierul “opportunity Freidorf”, chiar in vecinatatea magazinului LIDL de pe strada Nicolae Andreescu. Apartamentele sunt localizate pe Strada Mile Carpineșan din Timisoara, beneficiind de toate utilitațile si strada asfaltata.…

- Un barbat a condus o autoutilitara pe strada Nicolae Andreescu din municipiul Timișoara, spre strada Muncii, iar la un moment dat a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 58 de ani, care circula regulamentar in fața sa, ulterior, barbatul parasind locul accidentului.…

