OECD avertizează: Tranziția ecologică a economiei mondiale este în pericol! Care sunt cauzele Tranziția ecologica a economiei mondiale este pusa in pericol atat de lipsa materiilor prime critice, cat și de prețul in creștere al acestora, avertizeaza OECD. Concentrarile de exporturi și importuri au ajuns sa fie problematice in special in segmentele din amonte ale lanțurilor de aprovizionare pentru unele materii prime critice. Iar restricțiile la export pentru materii prime critice au crescut de cinci ori in prezent fața de 2009, arata organizația mondiala. Producția nu ține pasul cu cererea Aprovizionarea cu materii prime critice risca sa puna in pericol tranziția… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

