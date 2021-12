Odiseea Centurii Tecuciului, primul șantier monitorizat de dronele ministrului Grindeanu. În 9 ani au fost construiți numai 4 kilometri A devenit o tradiție ca instalarea unui nou ministru al Transporturilor sa aduca resuscitarea celei mai tergiversate investiții in construirea de drumuri, centura Tecuciului, un proiect demarat in 2008. Dupa 4 ani in care s-a facut proiectarea drumului de 6,95 km cu cate o banda pe sens, in 2012 a fost organizata licitația, a fost incheiat contractul, au inceput lucrarile. De atunci au trecut 9 ani, dar au fost construiți numai 4,02 km din cei 6,95 km. In acești ani, pe la conducerea Ministerului Transporturilor s-au perindat 15 miniștri: Radu Berceanu, Anca Boagiu, Alexandru Nazare, Ovidiu Silaghi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul santier a carui activitate va fi monitorizata, in timp real, de Ministerul Transporturilor, prin intermediul dronelor, va fi cel al Drumului de Centura al municipiului Tecuci, un proiect ”de Cartea Recordurilor”, intrucat obiectivul se afla in lucru de 13 ani, a declarat, sambata, la Galati,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, aflat intr-o vizita in județele Braila și Galați, a anunțat un plan investițional de 73 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani. „In urmatorii 10 ani vorbim de un plan investițional pe transporturi, pe toate tipurile de transporturi, de 73 de miliarde de euro.…

- OFICIAL| 2.796 de cazuri noi de COVID-19 și 1.380 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 273 de romani au pierdut lupta cu virusul OFICIAL| 2.796 de cazuri noi de COVID-19 și 1.380 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 273 de romani au pierdut lupta cu virusul Miercuri, 24 noiembrie 2021, Grupul…

- Pana astazi, 23 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.766.987 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.116 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.653.179 de pacienți au fost declarați…

- Pana astazi, 54.343 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 17.11.2021 (10:00) – 18.11.2021 (10:00) au fost raportate 332 de decese (165 barbați și 167 femei), din care 76 anterioare intervalului de referința,ale unor…

- Doi turisti, un barbat si o femeie, au fost salvati, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce s-au ratacit in Muntii Macinului, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit Agerpres. Barbatul, in varsta de 44 de ani, din Galati, a alertat autoritatile la numarul unic…

- Catalin Drula, fostul ministru al Transporturilor, a anunțat, joi, ca a predat mandatul de la Transporturi ministrului de Finanțe Dan Vilceanu. Catalin Drula i-a lasat succesorului pe birou dosarul PNRR pe Transporturi, dar și un document „mai special”. Catalin Drula a demisionat, marți, din funcția…

- Premierul Florin Cițu va trimite, in cursul acestei dimineți, demisiile miniștrilor USR la Palatul Cotroceni. Este de așteptat ca șeful statului sa le aprobe, iar ulterior sa semneze pentru miniștrii desemnați interimar. Conform unor surse politice, ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, va prelua interimar…