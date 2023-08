Odă bucuriei, elogiul îngrijorării Neversea, Electric Castle, Rock the City, Garana, Brezoi, ARTmania au trecut, pe rol sunt Untold și Rockstadt, vor veni Summer Well, Jazz in the Park, Posada și alte festivaluri care au pus Romania pe harta muzicii mondiale vara de vara. Zeci de mii de euro se revarsa spre comunitațile locale, bani veniți inclusiv de afara, ceea ce inseamna o injecție puternica de aer curat in finanțele patriei. I-am avut pe Judas Priest, pe Depeche Mode, pe Guns’n’Roses, il vom vedea pe Robbie Williams, iar la anul va surpriza maxima, Coldplay cu doua concerte pe Arena Naționala. Toate acestea reprezinta repere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

