Ocupanții ruși îi duc cu forța pe cetățenii din Mariupol în Rusia – Consiliul orașului Consiliul orașului Mariupol spune ca ocupanții ruși duc cu forța mii de cetațeni ai localitații in Rusia, potrivit The Kyiv Independent. Comunicatul de presa al Consiliului spune ca civilii au fost duși in tabere unde rușii le-au verificat telefoanele și documentele și apoi i-au mutat cu forța pe unii dintre ei in orașe indepartate din Rusia. „In ultima saptamana, cateva mii de locuitori din Mariupol au fost duși pe teritoriul Rusiei. Ocupatorii au luat ilegal oameni din cartierul Livoberezhny și din adapostul din cladirea clubului sportiv, unde se ascundeau peste o mie de oameni (in mare parte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

