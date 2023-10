Octombrie vine cu noi titluri de stat cu dobânzi atractive Subscrierea pentru titlurile de stat incepe de marți, 17 octombrie, și se incheie pe 10 noiembrie. Romanii pot imprumuta statul cumparand titluri de stat Tezaur. Acestea pot fi achiziționate in octombrie – noiembrie, la dobanzi de 6,25 – 7,25%/an. Subscrierea incepe de marți, 17 octombrie, și se incheie pe 10 noiembrie. Emisiunea actuala pentru titlurile de stat are dobanda de 6,25% pentru 1 an și de 7,25% pentru 3 ani. Dobanda este anuala, platibila la termenele prevazute in prospectul de emisiune. Acestea sunt in forma dematerializata, au valoarea de 1 leu, și se pot cumpara direct de la Trezorerie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

