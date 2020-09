Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a cincea ediție a Zilelor Culturale Maghiare va avea loc in perioada 25 – 27 septembrie, in Piața Libertații, manifestarea din acest an find adaptata pandemiei. Intr-un oras unde etniile traiesc in armonie si isi respecta cultura reciproc, organizatorii doresc ca aceste evenimente sa familiarizeze…

- Consiliul Județean Mureș are in plan construirea unui centru de evenimente multifuncțional și inovativ care va avea capacitatea de a gazdui evenimente cu mai multe mii de participanți, un proiect pentru a carui realizare se dorește implicarea universitaților și antreprenorilor din Targu Mureș. Planul…

- In ședința de Guvern de joi, 27 august 2020, in baza recomandarilor Comitetului Național pentru Situații de Urgența facute prin Hotararea numarul 44 din data de 27 august 2020, a fost adoptata Hotararea de Guvern prin care sunt stabilite regulile de protecție sanitara ce trebuie respectate in derularea…

- Parcul Palas va deveni, timp de trei zile, o „sala" de cinema atipica. Orange Pop-Up Cinema aduce aproape de ieseni pelicule indragite de cinefili din toata lumea. „Bohemian Rhapsody", „A star is born", „The Call of the Wild", „Ford vs Ferrari" si „The Goldfinch" vor rula incepand de vineri, 14 august…

- Prezent la Bistrițeanul LIVE, fostul campion Gabi Balint a vorbit despre fotbal, sportul care l-a „urmarit” intreaga viața și despre politica. Acesta a asemanat Bistrița cu echipa naționala a Romaniei pentru care trebuie sa lupte politicienii, in calitate de jucatori. Gabi Balint, unul dintre cei mai…

- Primarul din Sao Paulo, Bruno Covas, a anuntat vineri aminarea pe termen nedeterminat a carnavalului din cea mai mare metropola a Braziliei din cauza pandemiei noului coronavirus, in timp ce autoritatile din Rio de Janeiro inca iau in considerare aceasta optiune, informeaza AFP. "Atit scolile de samba,…

- Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Federal de Boli Infecțioase din SUA, este considerat eroul național in mijlocul pandemiei de coronavirus care face ravagii in randul americanilor. Celebrul medic a dat joi seara lovitura de incepere a sezonului de baseball, eveniment care are in SUA importanța…

- Doua evenimente inedite in acest weekend la Werk Outdoor The post WEEKEND VIBES LA WERK OUTDOOR Doua evenimente inedite in acest weekend la Werk Outdoor appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .