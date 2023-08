Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Baluța (29 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB, nu va juca in derby-ul cu CFR Cluj, disputat duminica, in Ghencea. FCSB - CFR Cluj, derby-ul rundei cu numarul 4 din Superliga, va fi duminica, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Digi Sport 1 și Orange Sport 1. …

- Derby-ul dintre FCSB și CFR Cluj, programat duminica, de la 21:30, pe arena din Ghencea, il va avea la centru pe Marcel Birsan (41 de ani). FCSB - CFR Cluj, din runda cu numarul 4 a Superligii, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Duelul dintre FCSB…

- Intr-o ora, FCSB a vandut mai multe bilete pentru partida din Ghencea cu CFR Cluj decat au fost achiziționate in total pentru derby-ul cu Dinamo, 2-1, de pe „Arcul de Triumf”! FCSB - CFR Cluj, duel din etapa #4 a Superligii, se joaca in Ghencea, duminica, 6 august, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și…

- E clar acum: FCSB va evolua pe stadionul Steaua. Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, contractul de inchiriere a stadionului din Ghencea a fost semnat și ii permite vicecampioanei sa joace acolo meciul cu CFR Cluj, programat duminica seara, de la 21:30. ...

- Sprijin de la varf pentru FCSB: prezent in tribune la jocul dintre ros-albastri si Dinamo, premierul Marcel Ciolacu s-a aratat din nou convins ca echipa lui Gigi Becali va reusi sa evolueze in curand pe stadionul Steaua.

Suntem cei mai mulți și de aici vine forța noastra. Cum sa fie FCSB chiriașa in Ghencea". De ce au vrut fanii ca derby-ul cu Dinamo sa se joace acolo.

- FCSB continua sa lupte ca sa joace in Ghencea partida cu Dinamo # Ar fi primul Derby de Romania disputat pe arena istorica a Stelei dupa mai bine de 7 ani, interval in care s-a reconstruit stadionul # De cand Gigi Becali a preluat clubul, bilanțul intalnirilor din Ghencea dintre cele doua rivale este…

- Romania U21 - Ucraina U21 » In startul reprizei secunde, ultrașii „Uniți Sub Tricolor” au creat din nou probleme. Aceștia au lansat fumigene verzi, iar in stadion s-a creat un fum care s-a disipat cu greu, aspect remarcat și de reporterii GSP prezenți pe stadion. ...