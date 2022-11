Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu a declarat joi in emisiunea Talk News de la Profit News TV ca Bucurestiul si Ilfovul sunt polul poluarii in Europa, iar costul aferent pentru fiecare bucurestean care respira acest aer infect este de 3.024 de euro pe an. Berceanu a prezentat o statistica…

- Poluarea aerului cu particule fine a provocat cel putin 238.000 de decese premature in Uniunea Europeana in 2020, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) publicat joi, relateaza dpa si AFP.

- Pericolul infecțiilor din spitale este o realitate ce nu poate fi contestata. In fiecare an, in Europa mor zeci de mii de oameni din cauza infecțiilor contractate in instituțiile medicale. Țara noastra nu reprezinta o excepție. Anunțul facut de șeful Ministerului Sanatații, Alexandru Rafila. Cați oameni…

- Pentru protejarea plajelor de la Vadu si Corbu, care fac parte din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, autoritatile au luat o serie de masuri drastice, iar turistii care nu respecta regulile risca acum sa primeasca amenzi de cateva mii de euro. Administratia Rezervatiei Biosferei Deltei Dunarii (ARBDD)…

- Medicamentele generice ieftine ar putea disparea din Romania, din cauza cresterii costurilor electricitatii. Producatorii europeni ai acestor medicamente au avertizat ca ar putea inceta sa le mai produca din cauza crizei energetice in curs. Cele mai ieftine medicamente de pe piata ori se vor scumpi…

- Berea este bautura preferata a barbaților, iar asta este o veste trista pentru ei. Acest produs ar putea ramane fara acid din cauza creșterii prețurilor la energie. Este un fenomen ce afecteaza nu doar producatorii de bere, ci și pe cei de sucuri acidulate din intreaga Europa, dar și din Romania.