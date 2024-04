Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 13 ore de ședința a Coaliției PSD-PNL și 5 ore de ședința a acestora cu medicul Catalin Cirstoiu, candidatul pentru București a plecat din Palatul Victoria. Acesta le-ar fi spus lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca ca iși pune mandatul pe masa și le-a cerut sa il anunțe și pe el cand vor lua o decizie…

- "Daca tot ai comasat alegerile, daca tot ți-e frica și fugi, hai sa tranșam lucrurile din 9 iunie. (...) Ai curaj sa candidezi la Primarie, ca și așa doctorul de dinți sau de genunchi și-a fugit, Marcele Ciolacu - N.R.)! Hai sa vedem cat de iubit este aici, in Bucureștiul lui Nicușor (Dan - N.R.)."…

- Reuniți in ședința de luni a coaliției de guvernare, liderii PSD și PNL au decis sa participe in alegerile locale din 9 iunie, in București, cu un candidat comun pentru primaria municipiului București. De asemenea, se va merge pe liste comune de consilieri, dar și cu candidați comuni pentru funcțiile…

- Surse din interiorul Coaliției au dezvaluit astazi ca Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Social Democrat (PSD) sunt pregatite sa reia discuțiile pentru a forma o alianța oficiala in vederea alegerilor europarlamentare. O noutate majora este și faptul ca lista ar urma sa fie deschisa de un candidat…

- Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca au purtat o discutie telefonica, vineri dimineata. In cadrul discutiei, liderii principalelor doua partide din Romania au decis sa aiba o intalnire mai tarziu, in cursul zilei.Potrivit surselor citate, daca nu ajung la o concluzie in Coaliția de azi, este posibil sa se…

- AUR acuza, luni, ca soarta tarii e jucata chiar acum la masa verde a coalitiei, iar Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca decid daca incalca legea si comaseaza alegerile doar pentru a ramane la putere. AUR a facut bilantul marilor probleme lasate nerezolvate de PNL si PSD: pensiile, salariile, jocurile de…

- Joi, coaliția guvernamentala discuta despre posibilitatea de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale pe data de 9 iunie, precum și o potențiala comasare a alegerilor parlamentare cu primul tur al alegerilor prezidențiale in decembrie. In ciuda acordului mutual ca o astfel de comasare ar fi…

- Conducerea Partidului Social Democrat (PSD) se reunește in aceasta saptamana intr-o serie de intalniri pentru a delibera strategia pentru viitoarele alegeri europarlamentare. Surse din cadrul partidului au dezvaluit ca se așteapta ca Marcel Ciolacu, președintele PSD, sa ceara parerea liderilor regionali…