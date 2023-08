Ochii dezvăluie cât mai ai de trăit. Dezvăluirile controversate ale cercetătorilor Un studiu la care au participat 47.000 de adulti arata ca ochii ar putea sa dezvaluie speranta de viata a unei persoane. Conform studiului publicat in British Journal of Ophthalmology, exista o legatura intre varsta retinei si varsta biologica a unei persoane, care poate fi un factor de risc.Cercetarile au dezvalui ca retinele, care sunt membrane sensibile la lumina și conțin celule nervoase, pot dezvalui informații importante despre starea de sanatate a unei persoane.Potrivit cercetatorilor, persoanele ale caror retine pareau mai in varsta decat celelalte țesuturi corpului prezentau un risc… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

