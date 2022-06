Ochelarii… Unde sunt ochelarii? Deci, am imbatranit. Ori, m-am prostit. Ori – pe sleau – am luat-o pe aratura. Ori, fir-ar, toate la un loc. Nu stiu altii cum sunt, da’ io, recunosc, am niscaiva… calitati. Daaaaaaa… Sunt, din anumite puncte de vedere, buna. Da’ buna, buna! Adica, buna rau, cum se spune la noi, la mahala. Uite, cu ochelarii, de exemplu. De multe, de foarte multe ori, nu stiu unde sunt. Asa ajung sa-i sparg, sa-i rup, sa-i dezmembrez, sa-i distrug, sa-i fac zob. Dar, cum ziceam, nu stiu, de nenumarate ori, unde naiba i-am pus. Desi, pentru ca sunt patita – mai ceva ca Stan, ala de a intrat in folclor si, implicit,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ASUS, lider global in domeniul tehnologiei, renumit pentru modul in care reimagineaza continuu tehnologiile de astazi pentru ziua de maine, a prezentat Seria Expert 2022, un portofoliu larg de produse business care ofera fiabilitate, flexibilitate și securitate de nivel enterprise. Gama cuprinzatoare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca se doreste schimbarea tablelor scolare clasice, cu creta, cu table interactive, in toate cele peste 80.000 de sali de clasa din Romania. Cu ajutorul acestor table, elevii vor putea, in timp real, sa preia informatiile pe laptop, tableta sau telefonul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca se doreste schimbarea tablelor scolare clasice, cu creta, cu table interactive, in toate cele peste 80.000 de sali de clasa din Romania. Cu ajutorul acestor table, elevii vor putea, in timp real, sa preia informatiile pe laptop, tableta sau telefonul…

- Un urmas spiritual al ochelarilor Glass ar putea fi lansat candva in anii viitori de Google, care lucreaza la un astfel de proiect, aflat acum in primele faze ale dezvoltarii. La Google I/O, gigantul american a difuzat o scurta filmare in care este prezentata o pereche de ochelari care foloseste functii…

- Meta va lansa peste doi ani prima pereche de ochelari cu functii de realitate augmentata, produsul fiind considerat de Mark Zuckerberg iPhone-ul companiei, informeaza News.ro . Prima pereche de ochelari pentru AR a Meta, fosta Facebook, este in prezent in lucru, in cadrul unui proiect numit Project…

- Prima pereche de ochelari de AR a Meta, fosta Facebook, este in prezent in lucru si cunoscuta intern drept Project Nazare. Aceasta ar urma sa fie lansata in 2024, conform unor surse anonime citate de The Verge. Ochelarii vor putea functiona independent, in sensul ca nu vor avea nevoie sa fie conectati…

- La Campionatele Europene de box U22 de la Porec (Croatia), Marian Chiriac (60 kg) a fost singurul dintre cei trei ieseni prezenti care au obtinut o victorie, in fata grecului Kostas Sarkiris (4-1). Eusebiu Tarzoman (57 kg) a pierdut (0-5) la italianul Michele Baldassi, iar supergreul Stefan Latescu…

- Duminica, 13 martie 2022, odata cu meciul de pe „Cluj Arena”, dintre secondanta Petrolului in ierarhia la zi a sezonului regular, „U”, și Dunarea Calarași, scor: 3-0 (2-0), goluri ale lui Dragoș Tescan (a deschis scorul in toate cele trei meciuri oficiale din 2022!), Valentin Alexandru și Albert Hofman,…