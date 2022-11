Stiri pe aceeasi tema

- Economia globala ar trebui sa evite o recesiune anul viitor, dar cea mai grava criza energetica din anii 1970 va declansa o incetinire brusca, Europa fiind cel mai puternic afectata, a spus OCDE, adaugand ca combaterea inflatiei ar trebui sa fie prioritatea principala a factorilor de decizie, transmite…

- Perspectivele nationale variaza foarte mult, iar economia Marii Britanii va fi in urma economiilor dezvoltate , a declarat marti Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).Organizatia estimeaza ca cresterea economica mondiala va incetini de la 3,1% anul acesta - putin mai mult decat…

- Economia globala ar trebui sa evite o recesiune anul viitor, dar cea mai grava criza energetica din anii 1970 va declanșa o incetinire brusca a creșterii economice, Europa fiind cea mai vulnerabila economiv, a spus Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica, noteaza Reuters . Organismul a…

- Statele Unite au cerut vineri in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza Agerpres. „ONU trebuie sa investigheze orice incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU si nu trebuie…

- Rusia a confirmat joi arestarea in Italia a lui Artiom Us, fiul guvernatorului regiunii Krasnoarsk din Siberia, transmite AFP, preluata de Agerpres . Acesta este acuzat ca a cumparat din Statele Unite componente electronice pentru avioane, radare si rachete, pe care le-a revandut unor firme rusesti.…

- Georgieva a spus ca perspectivele pentru economia globala ”devin mai intunecate”, avand in vedere socurile cauzate de pandemia de Covid-19, invazia Rusiei in Ucraina si dezastrele climatice de pe toate continentele si ca s-ar putea inrautati. ”Ne confruntam cu o schimbare fundamentala in economia globala,…

- Industria auto a fost impactata direct de criza globala a semiconductorilor, ceea ce a dus la un deficit de aproximativ 18 milioane de vehicule in intreaga lume, se arata intr-o analiza facuta de catre Allianz Trade, un jucator important pe piața globala a asigurarilor de credit comercial și un specialist…

- Platforma cauta si elimina in mod regulat conturile despre care considera ca i-au incalcat politica impotriva comportamentului coordonat neautentic. O astfel de activitate a devenit un punct de foc in SUA dupa alegerile prezidentiale din 2016, cand agentiile de informatii au descoperit ca grupurile…