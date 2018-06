Stiri pe aceeasi tema

- Neatentia nu iarta pe nimeni. Nici macar pe Dem Radulescu, unul dintre cei mai iubiti comedianti ai cinematografiei romanesti, care la Drobeta-Turnu Severin a trait un moment demn de comediile in care juca cu atata talent.

- Regizorul Lucian Pintilie, in varsta de 84 de ani, a murit, miercuri seara, la Spitalul Elias din Bucuresti, a declarat purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, dr. Silvius Negoita, potrivit Mediafax.ro.

- Cristian Țopescu a murit astazi, la varsta de 81 de ani. El fusese internat de urgența la Spitalul Elias din București, intr-o stare de sanatate precara. Fostul comentator sportiv suferea de mai multe afectiuni cronice, printre care si diabet. Cristian Topescu are 81 de ani si a fost comentator sportiv…

- Margot Kidder, frumoasa actrița care a devenit cunoscuta grație apariției sale in seria de filme Superman, s-a stins la 69 de ani. Acum, actrița reface in ceruri parteneriatul celebru cu Christopher Reeve. Margot a fost gasita fara viața in locuința sa din Livingston, Montana, de catre…

- Celebrul actor britanic Bill Maynard a murit la varsta de 89 de ani, a anunțat familia sa. Pe numele sau real Walter Williams, actorul a devenit celebrul pentru rolul sau in Greengrass in Heartbeat. Starul...

- Este scandal monstru in lumea teatrului romanesc! Celebrul actor Florin Zamfirescu acuza ca a fost pensionat cu forta de managerul Teatrului Odeon, actrita Dorina Lazar.Citeste si: Noi acuzatii GRAVE la adresa DNA!Un deputat RECLAMA abuzuri si teste poligraf FALSIFICATE: Cerere de ULTIM MOMENT…

- Lumea artei de la Moscova este in doliu. Celebrul actor și regizor Oleg Tabakov a murit astazi, la varsta de 82 de ani. Artistul a fost internat in spital inca in luna noiembrie a anului trecut.