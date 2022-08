Obuze românești în Ucraina Militarii ucraineni se lauda, pe rețelele de socializare, cum folosesc obuze de fabricație romaneasca pe frontul din Ucraina. In același timp, ucrainenii transmit, in comentarii, aprecieri pentru Romania care a pus muniția fabricata anul acesta la Romarm la dispoziția armatei ucrainene. Intrebați in repetate randuri despre un eventual ajutor constand in armament și / sau […] The post Obuze romanești in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

