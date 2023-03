Obstacolele migrarii unei infrastructuri in cloud si cum sa le prevenim

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Anul 2023 va fi, in Romania, al evoluției tehnologice. Companiile vor cauta soluții de eficientizare a costurilor, vor apela la AI (inteligența artificiala) și se vor inscrie curentului global de accelerare a migrarii in cloud, adoptand, simultan, tehnologii sustenabile. Acestea sunt…

- Tehnologie continua sa evolueze intr-un ritm accelerat, facilitand progrese și schimbari rapide in diferite industrii. Și nu doar tehnologia evolueaza, ci și rapiditatea cu care acestea sunt implementate. Profesioniștii din domeniu sunt mereu supuși progresului și inovației, ceea ce ii obliga sa invețe…

- In calitate de lider in domeniul hardware-ului True Gaming, MSI anunța cu mandrie noua linie de placi grafice echipate cu recent lansatul procesor grafic NVIDIA® GeForce RTX 4070 Ti. Linia in care protagoniste sunt seriile SUPRIM, GAMING TRIO și VENTUS reunește cele mai noi tehnologii grafice, designul…

- Taxarea pe piața de capital s-a schimbat. Investitorii vor plati 1-3% in funcție de perioada de deținere, in loc de 10%. Mai exact, Legea (142/2022) prevede reducerea impozitului pe caștigul din tranzacții de la 10% la 1%, pentru titluri deținute mai mult de un an, respectiv 3% pentru titluri deținute…

- Dr. Adrian Marinescu a explicat intr-un interviu acordat News.ro care sunt particularitatile acestui sezon de viroze respiratorii. Infectarea cu diverse virusuri se face acum intr-o masura mai mare pentru ca nu mai exista restrictiile care existau in pandemie si pe de alta parte pentru ca nu am fost…

- In cadrul ședinței de Consiliu Local de ieri, primarul Ioan Turc a anunțat ca noua organigrama a instituției va fi prezentata și votata de consilieri in luna ianuarie a anului viitor. Primarul Ioan Turc a anunțat ieri, in ședința de Consiliu Local ca noua organigrama pe care o anunța deja de doi ani…

- Noile sanctiuni aprobate de Uniunea Europeana vizeaza numerosi oficiali guvernamentali, parlamentari, judecatori si militari din Rusia, precum si o serie de entitati, inclusiv partide politice, informeaza cotidianul Le Monde.

- De la anul, bacsisul va fi impozitat si va fi trecut pe nota de plata. Clientul va fi, insa, cel care va decide suma pe care vrea sa o lase. Aceasta nu poate depasi 15% din valoarea consumatiei sau serviciului primit.