- Conducatorul nord-coreean Kim Jong Un a studiat fotografii ale principalelor baze militare americane din insula Guam, imagini obtinute de primul satelit de spionaj lansat de Coreea de Nord, transmite miercuri agentia oficiala de presa KCNA, preluata de AFP.

- Rezistenta Islamica din Irak, o coalitie de militii irakiene sustinute de Iran, anunta ca va lansa o faza mai "intensa si mai extinsa" de operatiuni impotriva bazelor americane din regiune incepand de saptamana viitoare, relateaza Associated Press.Aceasta afirma ca escaladarea este "in sprijinul…

- Pentagonul a apreciat luni ca Iranul nu a dat ordine directe de atac impotriva militarilor americani din Orientul Mijlociu, insa Casa Alba a acuzat in aceeasi zi Teheranul ca "faciliteaza activ" atacuri asupra bazelor militare ale SUA, transmit agentiile internationale de

- Un marinar al US Navy, arestat in august pentru spionaj in folosul Chinei, a pledat vinovat marti ca a vandut informatii sensibile unui agent al serviciilor chineze de spionaj, a anuntat Departamentul american de Justitie (DoJ). Alți doi marinari au fost arestați sub acuzația de spionaj.

- Arestarea unui presupus spion chinez in cadrul guvernului britanic a starnit ingrijorari cu privire la metodele de colectare de informații ale Beijingului și la interferența acestuia in democrațiile occidentale. China a fost acuzata deja de razboi cibernetic și spionaj tehnologic.

- Un Osprey, avion hibrid cu decolare orizontala sau verticala, al armatei americane, s-a prabusit cu circa douazeci de persoane la bord, in timpul unor exercitii militare din nordul Australiei, potrivit media locale, informeaza duminica agentiile internationale de presa.